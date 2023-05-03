Запасы природного газа в европейских подземных хранилищах на данный момент превышают 60 процентов. Об этом проинформировали представители ассоциации Gas Infrastructure Europe. В ведомстве уточнили, что речь идёт о достаточно высоком, но не рекордном показателе. 3 мая 2020 года была зафиксирована отметка в 63,11 процента.
Эксперты акцентировали внимание на том, что невысокий расход запасов "голубого" топлива минувшей зимой стал результатом сравнительно мягких погодных условий и снижения промышленного спроса.
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