Марков о внешней политике России: "В современном мире выгодно выглядеть отморозками"

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Политолог Сергей Марков объяснил, что Россия не должна вызывать жалость у мира после удара беспилотников по Кремлю.

Фото: Youtube

Марков уверен, что Россию не должны жалеть. Наша страна, по его мнению, должна вызывать зависть. Он считает, что внешняя политика РФ должна стать похожей на опыт Ирана и КНДР. Политолог уверен, что именно страх мешает наносить удары по этим странам.

"России пора уже поучиться у Ирана и КНДР. Не уважают? Так пусть хоть боятся. В современном мире выгодно выглядеть отморозками", — написал Марков в своём Telegram-канале.

Ранее Сергей Марков предположил, что Владимир Путин не решается ответить на удары по Кремлю, чтобы не начать ядерную войну.

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