Политолог Сергей Марков объяснил, что Россия не должна вызывать жалость у мира после удара беспилотников по Кремлю.
Марков уверен, что Россию не должны жалеть. Наша страна, по его мнению, должна вызывать зависть. Он считает, что внешняя политика РФ должна стать похожей на опыт Ирана и КНДР. Политолог уверен, что именно страх мешает наносить удары по этим странам.
"России пора уже поучиться у Ирана и КНДР. Не уважают? Так пусть хоть боятся. В современном мире выгодно выглядеть отморозками", — написал Марков в своём Telegram-канале.
Ранее Сергей Марков предположил, что Владимир Путин не решается ответить на удары по Кремлю, чтобы не начать ядерную войну.
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Атака БПЛА на Кремль — это попытка обезглавить российское руководство и армию в критический момент СВО на Украине. Поэтому характер операции резко изменится.