Представитель МИД Захарова назвала слова главы Украины Зеленского в МУС бредом

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила заявление украинского президента Владимира Зеленского в Международном уголовном суде (МУС).

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Она напомнила, что глава Украины сообщил о своём стремлении сделать конфликт с Россией "последним в мире".

"Наркоман бредит о ядерной бомбе", — высказалась дипломат в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что 4 мая Зеленский совершил рабочую поездку в Нидерланды. Он встретился с представителями МУС, а также провёл переговоры с главой правительства страны Марком Рютте.

Нидерландские власти пообещали продолжить оказание военной помощи Киеву.

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