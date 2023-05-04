Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила заявление украинского президента Владимира Зеленского в Международном уголовном суде (МУС).
Она напомнила, что глава Украины сообщил о своём стремлении сделать конфликт с Россией "последним в мире".
"Наркоман бредит о ядерной бомбе", — высказалась дипломат в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что 4 мая Зеленский совершил рабочую поездку в Нидерланды. Он встретился с представителями МУС, а также провёл переговоры с главой правительства страны Марком Рютте.
Нидерландские власти пообещали продолжить оказание военной помощи Киеву.
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