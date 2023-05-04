Нидерланды готовы продолжать оказывать военную помощь Украине

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Киев остается под протекционным крылом Нидерландов: как сообщает глава МИД северо-западного государства Вопке Хукстра, военная поддержка для Украины будет предоставляться в прежнем режиме.

Фото: РИА Новости

"Нидерланды продолжат поддержку Украины, в первую очередь вооружением <...> Однако мы также продолжим оказывать гуманитарную помощь, помощь в привлечении виновных к ответственности и восстановлении страны".

Напомним, что ранее, 3 мая, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Гаагу, чтобы встретиться с официальными лицами и посетить Международный уголовный суд (МУС).