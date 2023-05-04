Пресс-секретарь украинского лидера Владимира Зеленского Сергей Никифоров сообщил, что президент совершил рабочую поездку в Нидерланды.
"Мы в Гааге", — подчеркнул представитель главы страны, передаёт агентство AFP.
По словам Никифорова, украинские политики побеседуют с лидерами Международного уголовного суда. Известно, что Зеленский примет участие в переговорах с руководителем правительства Нидерландов Марком Рютте.
Ранее журналисты The American Conservative предупредили, что попытка США использовать МУС против Москвы является "игрой с огнём".
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