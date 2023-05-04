Украинские войска выпустили по Донецку 11 снарядов натовского калибра

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В четверг, 4 мая, укронацисты в очередной раз подвергли массированному обстрелу Донецк. За 20 минут боевики ВСУ выпустили по Куйбышевскому и Киевскому районам 11 снарядов "натовского" 155-миллиметрового калибра, проинформировали в представительстве республики в СЦКК.

Фото: РИА Новости

Обстрелы со стороны позиций киевского режима были зафиксированы в 10:10, уточнили в ведомстве. Позднее пять снарядов "прилетели" в Кировский район столицы ДНР.