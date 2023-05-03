Укронацисты в течение десяти минут выпустили по Донецку девять снарядов запрещённого "натовского" 155-миллиметровового калибра. Под огнём оказался Куйбышевский район, проинформировали в представительстве республики в СЦКК.
Очередной обстрел столицы ДНР со стороны позиций боевиков ВСУ зафиксировали сегодня в половине десятого утра, уточнили в ведомстве.
В 8:20 представители киевского режима выпустили восемь снарядов 122-миллиметрового калибра по населённому пункту Никольское.
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Телеведущий и модельер Игорь Гуляев разместил в своих соцсетях фотографию певицы Аллы Пугачёвой в мини-юбке на вилле в Израиле.