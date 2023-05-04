РИА Новости: в ФРГ Стритцель назвал слабость танков Leopard ВС Украины перед ВС РФ

На Западе давно ждут наступления ВС Украины и верят в его успех. Эксперты считают, что в авангарде будут двигаться танки Leopard ФРГ. Обозреватель РИА Новости Андрей Коц сообщил о недостатках данных боевых машин, ссылаясь на автора издания Bild* Бьорна Стритцеля.

Фото: wp-s.ru

Он указал на слабость Leopard перед российскими ПТРК, способными пробить их броню. Эксперт напомнил о "Корнетах", которые показали эффективность в военных действиях на Ближнем Востоке.

Ударные российские вертолёты Ка-52, Ми-28 и Ми-35 станут главной опасностью для немецких танков. Немецкий журналист связал это с отсутствием у ВС Украины достаточного числа комплексов ПВО.

Угрозу "Леопардам" несут и российские танки и противотанковые мины, которые могут привести боевые машины в негодность.

"Отдельно Стритцель упоминает российские противотанковые ракеты для стрельбы из танковых пушек семейства 2А46. По его словам, их бронепробиваемости хватает", — отметил Коц.

* на территории России ограничен доступ к порталу издания по требованию Генеральной прокуратуры РФ от 26 марта 2022 года. Основанием для внесения в реестр запрещенных сайтов стала статья 15.3 Федерального закона № 149.

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