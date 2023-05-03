МК: экс-офицер армии США Крапивник предложил "провести шокотерапию" в отношении Киева и Запада

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Москва просто обязана симметрично ответить Киеву за его атаку на Кремль, иначе украинские диверсанты и дальше будут угрожать российским городам. Таким мнением поделился в беседе с "МК" бывший офицер американской армии Станислав Крапивник.

Фото: Вадим Савицкий

Военный считает, что происходящее сегодня уже давно вышло за рамки спецоперации.

"Большей декларации войны от Украины и Запада я даже не могу себе представить, разве что ядерная атака по Москве или другому русскому городу", — сказал Крапивник.

Офицер напомнил, что украинский президент, который по-хорошему давным-давно должен был бы быть ликвидирован, до сих пор прекрасно себя чувствует и творит всё, что угодно. Крапивник уверен, что киевский режим не упустит возможность повторить атаку беспилотников в День победы, если Москва ничего не предпримет.

"Если мы хотим остановить приближающуюся ядерную войну, то адекватной ответной мерой должно стать, как бы цинично это не звучало, уничтожение, например, Львова ядерным оружием… Необходимо провести шокотерапию", — подчеркнул Крапивник.

Также Россия должна нанести удары по центрам принятия решений в Киеве, и предупредить Запад, что на очереди — американские и европейские города, если западные лидеры будут и дальше подталкивать мир к ядерной войне.

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