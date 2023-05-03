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Медведев призвал физически устранить Зеленского после атаки дронов на Кремль

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Мир

Никаких иных вариантов, кроме физического устранения президента Украины Владимира Зеленского и его команды, после сегодняшней террористической атаки на Кремль и резиденцию Владимира Путина больше не осталось. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём Tekegram-канале.

Медведев призвал физически устранить Зеленского после атаки дронов на Кремль
Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

"Он не нужен даже для подписания акта безоговорочной капитуляции.
Гитлер, как известно, его тоже не подписывал", — заметил политик.

По его мнению, какой-нибудь сменщик типа зиц-президента адмирала Дёница всегда найдётся.

Ранее сам Зеленский, который находится сейчас с визитом в Финляндии, заявил, что Украина "не атаковала ни Кремль, ни Москву".

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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