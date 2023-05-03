Если Москва не отреагирует на попытку покушения на президента Владимира Путина военным путём, то Запад может попытаться нанести удары по Калининграду или Выборгу. Об этом заявил военно-политический эксперт из Франции Ксавье Моро. Он подчеркнул, что атака на Кремль — это проверка России на готовность применить ядерное оружие.
"Они считают нас врагами. Это абсолютно логичные вещи. Мы враги — из этого надо исходить, это снимает все вопросы в голове", — указал Моро в беседе с изданием "Украина.ру".
Москве следует жёстко ответить на провокацию, иначе Запад посчитает, что Россия слабеет, заявил эксперт.
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