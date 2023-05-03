Украинские беспилотники атаковали Кремль, что стало "последней красной линией" России. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев. Он подчеркнул, что Москва должна нанести немедленные удары по центру принятия решений в Киеве, а также уничтожить объекты, через которые ВСУ получают технику с Запада.
"Сам Киев бомбить не надо. Мирных жителей убивать нельзя. Нужно уничтожить объекты инфраструктуры, через которые поставляются на Украину военная техника", — указал он в беседе с Telegram-каналом "Путин в Telegram".
Депутат Государственной Думы Виталий Милонов также призвал нанести удары по улице Банковой в Киеве.
"Удары должны заканчиваться ударами наших ракет с очень серьёзным зарядом по Банковой улице Киева, по территории, где живёт Зеленский с его окружением", — сказал он.
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