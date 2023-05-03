Генерал Липовой предрёк удар по резиденции Зеленского в ответ на удар по Кремлю

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Украина предприняла попытку атаки на кремлёвскую резиденцию президента России Владимира Путина. Ответ Москвы на подобную провокацию будет быстрым и жёстким. Об этом заявил генерал-майор Сергей Липовой.

Фото: Телеграм-канал Дмитрия Гордона

"Киев пересёк очередную "красную черту". Думаю, мы увидим в ответ удар по резиденции президента Зеленского — и не только", — указал он в беседе с "МК".

Липовой полагает, что дроны были собраны "на коленке" и запущены из Подмосковья. Управляли беспилотниками операторы-диверсанты, которые попали на территорию России под прикрытием беженцев, считает генерал.

По мнению Липового, в преддверии Дня Победы в столице будут приняты дополнительные меры безопасности. Генерал предложил усилить системы противовоздушной обороны и увеличить количество наблюдательных пунктов.

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