Песков: Кремлю неизвестно о непубличной миссии Ватикана на Украине

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Кремль не проинформирован о непубличной миссии Ватикана на Украине. Агентство "Интерфакс" пишет об этом со ссылкой на соответствующее заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Таким образом официальный представитель Кремля прокомментировал ранее появившееся в прессе сообщение о наличии на Украине непубличной миссии Ватикана, работающей над планом по мирному урегулированию конфликта. Об этом сообщил папа римский Франциск, но детали понтифик не раскрыл.