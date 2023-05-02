Кремль не проинформирован о непубличной миссии Ватикана на Украине. Агентство "Интерфакс" пишет об этом со ссылкой на соответствующее заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
Таким образом официальный представитель Кремля прокомментировал ранее появившееся в прессе сообщение о наличии на Украине непубличной миссии Ватикана, работающей над планом по мирному урегулированию конфликта. Об этом сообщил папа римский Франциск, но детали понтифик не раскрыл.
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Колесников принимал всё слишком близко к сердцу.