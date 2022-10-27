Папа Римский подтвердил, что Ватикан намерен делать всё для мира на Украине

Папа Римский Франциск подтвердил, что Ватикан будет предпринимать все усилия, с помощью которых можно добиться мирного урегулирования украинского конфликта. Об этом сообщил глава Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов после обмена письмами с понтификом.

Он отметил в интервью РИА Новости, что Папа Римский поблагодарил представителей ВСС за позицию по дипломатическому решению проблем вокруг Украины.

"Ватикан всегда готов работать во имя мира", — сказано в сообщении понтифика, которое получил Севастьянов.

26 октября председатель ВСС заявил, что Ватикан может стать площадкой для переговоров российского лидера Владимира Путина и украинского президента Владимира Зеленского. Кроме того, он назвал Папу Римского Франциска "уникальным персонажем", который способен взять на себя роль модератора для скорейшего примирения сторон.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал США и РФ к незамедлительным переговорам по поводу ситуации на Украине.