Севастьянов: Папа Римский предложил Ватикан для диалога Путина и Зеленского

Папа Римский Франциск предложил президенту РФ Владимиру Путину и главе Украины Владимиру Зеленскому провести переговоры по поводу урегулирования конфликта в Ватикане. Об этом заявил глава Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов.

В беседе с РИА Новости он отметил, что Папа Римский — это "уникальный персонаж", который способен взять на себя роль модератора и добиться примирения сторон.

"Он готов предоставить инфраструктуру Ватикана для проведения встречи Путина и Зеленского", — подчеркнул Севастьянов.

Кроме того, Папа Римский может помочь в организации большой конференции по безопасности с участием делегаций из РФ, Украины, стран НАТО и ЕС.