Папа Римский Франциск предложил президенту РФ Владимиру Путину и главе Украины Владимиру Зеленскому провести переговоры по поводу урегулирования конфликта в Ватикане. Об этом заявил глава Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов.
В беседе с РИА Новости он отметил, что Папа Римский — это "уникальный персонаж", который способен взять на себя роль модератора и добиться примирения сторон.
"Он готов предоставить инфраструктуру Ватикана для проведения встречи Путина и Зеленского", — подчеркнул Севастьянов.
Кроме того, Папа Римский может помочь в организации большой конференции по безопасности с участием делегаций из РФ, Украины, стран НАТО и ЕС.
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