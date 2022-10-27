Руководству России и США следует незамедлительно организовать прямой диалог по поводу украинского конфликта. С таким призывом выступил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
По его словам, экономическую систему ЕС может спасти лишь мирное урегулирование ситуации вокруг Украины. В интервью The Daily Caller он отметил, что представители США и РФ должны научиться разговаривать друг с другом.
"Российско-американские переговоры необходимы для восстановления мира", — указал дипломат.
Кроме того, он призвал администрации РФ и США работать со всей ответственностью. Как пояснил Сийярто, венгерские власти "ничего не могут сделать" в сложившейся ситуации, поэтому им остаётся лишь верить в лучшее.
Глава МИД Венгрии подчеркнул: Россия продолжит играть большую роль в международной жизни после окончания спецоперации. Он считает, что европейские политики должны осознать этот факт.
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