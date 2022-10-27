Глава МИД Венгрии Сийярто призвал РФ и США провести переговоры по Украине

Руководству России и США следует незамедлительно организовать прямой диалог по поводу украинского конфликта. С таким призывом выступил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

По его словам, экономическую систему ЕС может спасти лишь мирное урегулирование ситуации вокруг Украины. В интервью The Daily Caller он отметил, что представители США и РФ должны научиться разговаривать друг с другом.

"Российско-американские переговоры необходимы для восстановления мира", — указал дипломат.

Кроме того, он призвал администрации РФ и США работать со всей ответственностью. Как пояснил Сийярто, венгерские власти "ничего не могут сделать" в сложившейся ситуации, поэтому им остаётся лишь верить в лучшее.

Глава МИД Венгрии подчеркнул: Россия продолжит играть большую роль в международной жизни после окончания спецоперации. Он считает, что европейские политики должны осознать этот факт.