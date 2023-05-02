Украинский посол в Лондоне о наступлении: погода не даёт двигаться тяжёлым танкам

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Посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко заявил, что плохие погодные условия затягивают контрнаступление Украины. Пока танкам мешают дожди.

Ожидаемое контрнаступление Украины постоянно переносится по разным причинам. Посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко заявил о том, что сейчас атаки ВСУ сдерживает плохая погода. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Sky News.

"Погода не позволяет пока двигаться тяжёлым танкам, — отметил дипломат. — У Киева нет никакого намерения сообщать российской стороне точную дату и точное направление контрнаступления".

Среди других версий того, почему Украина пока не наступает, эксперты озвучивали недостаток в живой силе, так как многие опытные боевики ВСУ уже погибли, а экстренно мобилизованная молодёжь не обладает необходимым опытом. Также у Украины пока не хватает западной техники и тяжёлых вооружений.

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