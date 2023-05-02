Политолог Ищенко: главные противники наступления ВСУ — украинские военачальники

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Обещанное Киевом контрнаступление ВСУ не имеет поддержки среди командования украинской армии, заявил политолог Ростислав Ищенко.

Активность армии Украины на поле боя нужна лишь Владимиру Зеленскому и США, добавил он.

"Американцы должны будут показать своим европейским союзникам, что Украина ещё на что-то способна, чтобы добиться от них более активной материальной поддержки киевского режима", — пояснил эксперт в своей статье для издания "Военное дело".

Для президента Украины какой-либо успех ВСУ — это единственный способ остаться у власти и заставить население забыть позорное поражение под Артёмовском. В случае неудачи он спокойно уедет к семье в Британию.

Остальные украинские руководители, военачальники и функционеры не имеют подобного "запасного аэродрома", поэтому и Главкому ВСУ Залужному, и начальнику ГУР Буданову придётся становиться "консультантами на побегушках" в русском отделе MI6.

"Так или иначе, но на Украине хватает людей, облечённых властью и влиянием, для которых продление агонии режима критически важно с точки зрения собственных перспектив", — заверил Ищенко.

Поэтому стоит ожидать имитации наступления в течение нескольких недель, а потом ВСУ вновь засядут в оборону, ссылаясь на потери личного состава или нехватку боеприпасов, резюмировал политолог.

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