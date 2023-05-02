Лукашенко начал совещание с силовым блоком о безопасности и охране границы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко созвал совещание, где присутствует руководство силового блока страны, для обсуждения темы безопасности и охраны границы. Об этом сообщает Telegram-канал "Пул Первого"
"Безопасность и правопорядок, охрана госграницы — темы, которые будут обсуждать сегодня на совещании во дворце [рабочей резиденции президента]"
Также, Лукашенко заявил о давлении со стороны НАТО, так как боевые силы набирают обороты у границ Союзного государства.
Напомним, что ранее, в марте 2023 года, у окраины Белоруссии был задержан БПЛА, целью которого было пересечение белорусско-польской границы.
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