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Армада ВКС РФ приближается: Украине грозит суммарный залп в 100 ракет

0:32
Мир

Украинские полицейские начальники предупреждают местных граждан о скором массовом прилёте ракет.

Армада ВКС РФ приближается: Украине грозит суммарный залп в 100 ракет

Российские стратегические бомбардировщики вылетели с дальних баз. По данным "Русской весны", самолёты медленно приближаются к рубежам пуска крылатых ракет. По некоторым данным, удар ожидается ближе к 03:00.

Начальник полиции Николаевской области Сергей Шайхет попросил местных жителей не  игнорировать сигналы тревоги.

"По информации, готовится суммарный "залп" до ста ракет", — написал Шайхет.

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Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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