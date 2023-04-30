Украинские полицейские начальники предупреждают местных граждан о скором массовом прилёте ракет.
Российские стратегические бомбардировщики вылетели с дальних баз. По данным "Русской весны", самолёты медленно приближаются к рубежам пуска крылатых ракет. По некоторым данным, удар ожидается ближе к 03:00.
Начальник полиции Николаевской области Сергей Шайхет попросил местных жителей не игнорировать сигналы тревоги.
"По информации, готовится суммарный "залп" до ста ракет", — написал Шайхет.
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