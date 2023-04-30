Члены молдавской ассоциации "Сила фермеров" выступили с требованием к властям о введении временного запрета на импорт подсолнечника, пшеницы, рапса и кукурузы с Украины.
Из опубликованного в социальных сетях сообщения следует, что если правительство оперативно не примет такое решение, мелких и средних фермеров ожидает катастрофа.
Представители ассоциации настаивают также на том, чтобы был создан жёсткий механизм контроля над транзитом продукции с Украины. Таким образом удастся предотвратить её контрабанду, подчеркнули молдавские фермеры.
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