Молдавские фермеры потребовали ввести запрет на импорт зерна и других продуктов с Украины

0:37 Your browser does not support the audio element. Мир

Члены молдавской ассоциации "Сила фермеров" выступили с требованием к властям о введении временного запрета на импорт подсолнечника, пшеницы, рапса и кукурузы с Украины.

Из опубликованного в социальных сетях сообщения следует, что если правительство оперативно не примет такое решение, мелких и средних фермеров ожидает катастрофа.

Представители ассоциации настаивают также на том, чтобы был создан жёсткий механизм контроля над транзитом продукции с Украины. Таким образом удастся предотвратить её контрабанду, подчеркнули молдавские фермеры.