Аналитик Маслов: сокращение добычи ОПЕК+ грозит временным дефицитом нефти в 2024 году

Если ОПЕК+ продолжит придерживаться курса на сокращение объёмов добычи нефти, мир уже в следующем году столкнётся с временным дефицитом энергоносителя. РИА Новости пишет об этом со ссылкой на финансиста Андрея Маслова.

Напомним, входящие в нефтяной картель государства ранее приняли решение о сокращении производства нефти в рамках сделки ОПЕК+ на два миллиона баррелей ежесуточно до конца текущего года. Некоторые страны-члены альянса, в том числе Саудовская Аравия, ранее объявили о том, что уже со следующего месяца намерены на добровольных началах урезать объёмы добычи "чёрного золота" сверх квот — ещё на 1,66 миллиона баррелей в день. В свою очередь Россия до конца года пролонгировала добровольное уменьшение на 500 миллионов баррелей в сутки, которое начала в марте.