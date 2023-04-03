Эксперт о сокращении добычи нефти странами ОПЕК: Они уже покупают российскую нефть выше потолка

2:53 Your browser does not support the audio element. Экономика

Член Комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК ТПП РФ Рустам Танкаев в беседе с Pravda.Ru прокомментировал договорённость стран ОПЕК+ о добровольном сокращении добычи нефти.

Танкаев отметил, что потолок цен на нефть ввели страны Большой семёрки.

"На самом деле, все они уже покупают российскую нефть выше этого потолка. И Япония, например, вполне официально публикует данные о ценах, которые выше потолка. Поэтому потолок — это ерунда", — объяснил эксперт.

Специалист в вопросах энергетической стратегии отметил, что для роста цен на нефть есть несколько причин.

"Первая причина естественная состоит в том, что запасы многих стран Ближнего Востока просто завершаются. И из 23 стран ОПЕК+ 10 уже физически не могут увеличивать добычу. Потому что запасы маленькие. И ничего с этим не сделаешь. Потому что территории этих стран полностью изучены, и никаких новых запасов там быть не может", — рассказал Танкаев.

Эксперт напомнил, что в 2014 году было принято решение о том, что большинством стран нефтедобывающих прекращают инвестировать в геологоразведку на нефть и газ, а будут инвестировать только в зеленую энергетику. И это привело эти страны к катастрофе.

"Нефть и газ остаются главными источниками для человечества. А те страны, которые перестали инвестировать в их разведку, в конечном итоге скатились к быстрому снижению своих запасов и к тому, что добыча у них тоже падает. В результате получилось так, что та страна единственная, которая инвестировала в геологоразведку. Россия, сейчас открывает 70% всех новых запасов нефти и газа на земле", — объяснил Танкаев.

Он подчеркнул, что Россия — единственная страна, которая может увеличивать добычу серьёзно на многие миллионы тонн в год, но при этом Россия этого делать не может из-за санкций.

Специалист отметил, что если наша страна ограничивает свою добычу из-за санкций, то это бьёт по всему мировому рынку. Происходит это из-за того, что главный источник дополнительной нефти, которая на мировом рынке есть, находится под санкциями.

"Таким образом, и Соединенные Штаты, и Европейский союз, и другие страны организации экономического сотрудничества и развития себя наказали", — выразил своё мнение эксперт.

Обратил он внимание и на ухудшение отношений нефтедобывающих и нефтеэкспортирующих стран к Соединенным Штатам и их сателлитам — Европейскому союзу, Японии и так далее.

Ранее сообщалось, что в мире заканчиваются "экологичные" нефтяные запасы.

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Горючее подорожало: кто выиграет от решения ОПЕК+ снизить добычу нефти?