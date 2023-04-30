Все разговоры о восстановлении территории Украины в границах 1991 годы являются популизмом, заявил американский аналитик Дэниел Лэрисон. США вынудят Киев отказаться от части регионов.
В ином случае, отметил эксперт, украинский кризис может затянуться на долгие годы.
"США придётся оказать давление и сделать это публично, чтобы мировое сообщество обратило внимание», - подчеркнул он в издании Responsible Statecraft.
Лэрисон добавил, что такой же позиции придерживаются украинские эксперты: переломить несогласие Владимира Зеленского можно исключительно с помощью интенсивного общественного давления со стороны Белого дома.
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