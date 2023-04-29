National Review: либеральный "самосаботаж" Зеленского оставит Украину без помощи США

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Президент Украины Владимир Зеленский совершил большую ошибку, когда начал продвигать либеральную повестку, заявил американский аналитик Бобби Миллер.

В результате Незалежная может лишиться поддержки Республиканской партии США уже в следующем году.

"Зеленский мог бы провести мастер-класс по самосаботажу. Его поддержка прогрессивных общественных движений сыграла на руку тем, кто утверждает, что украинское сопротивление является делом прибрежных элит", — написал обозреватель в статье "Ошибки Зеленского" для издания National Review.

К "прибрежным элитам" в Соединённых Штатах относят поклонников либеральных политических взглядов.

Автор материала напоминает, что в 2024 году президент США может смениться, что грозит затруднительным положением для Украины.

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