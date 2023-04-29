РИА Новости: США требуют от Зеленского невозможного

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Долгожданное "наступление Украины" западные стратеги видят как своеобразную форму "принуждения России к миру", то есть создание благоприятных условий для Запада и Киева для начала переговоров о перемирии. На Западе всё активнее начинают это обсуждать, пишет в своей авторской колонке политический обозреватель РИА Новости Пётр Акопов.

В Соединённых Штатах и Европе практически уверены в успехе подготовленного с их помощью удара украинской армии, спорят лишь о его масштабах. Однако почти никто не верит в грядущее "освобождение Крыма" даже среди англосаксов, отметил публицист.

Он проанализировал статью американских экспертов Ричарда Хааса и Чарльза Купчана, которые предлагают сменить стратегию по Украине. Они пишут, что даже с точки зрения Украины было бы неразумно упорно добиваться полной военной победы, которая может оказаться пирровой, а также, что Киев не должен рисковать самоуничтожением в погоне за недостижимыми целями.

Однако эксперты признают, что может быть не менее сложно убедить Киев согласиться с прекращением огня и неопределёнными дипломатическими решениями, чем заставить пойти на это Москву.

"Штаты, конечно, всеми силами будут принуждать Киев к переговорам, но главная украинская проблема Запада сейчас в том, что отказ от требования возврата к "границам 1991 года" для Зеленского просто невозможен. А если он произойдёт, то его снесут сторонники войны до победного конца!", — заключил Акопов.

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