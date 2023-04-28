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Президенты Чехии и Словакии прибыли с визитом в Киев

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Мир

На территорию Украины с официальным визитом прибыли главы Чехии и Словакии Петр Павел и Зузана Чапутова. Как информирует новостной портал blesk.cz, президенты двух стран посетили Киев с целью встретиться с их украинским коллегой Владимиром Зеленским и представителями правительства.

Президенты Чехии и Словакии прибыли с визитом в Киев

Уточняете, что этот визит давно был обговорен руководителями трех государств, однако международная политическая ситуация не позволяла анонсировать даты поездки заранее. 

Напомним, что ранее Киев посетил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

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Автор Александра Князькина
Александра Князькина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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