Бывший Народный депутат Украины Илья Кива опубликовал видео, на котором киевский мэр Виталий Кличко со своим братом находятся в Вашингтоне.
"Как я и говорил утром — поехал обсуждать детали переворота и решать вопрос с президентством, вместо Зеленского. Зеленский это знал и срочно помчался искать защиты у Си", — написал Кива.
По мнению Кивы, Владимир Зеленский уже готов согласиться на любые условия, лишь бы удержаться у власти.
Ранее Кива писал, что Порошенко, Кличко, Залужный, Бурба, Аваков — команда, которая в 2023 году придёт на смену Зеленскому.
"Клоун сыграл свою кровавую роль, уничтожил страну — клоун должен уйти", — написал ранее Кива.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.