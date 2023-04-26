Кива: Кличко в Вашингтоне обсуждает детали переворота на Украине

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Бывший Народный депутат Украины Илья Кива опубликовал видео, на котором киевский мэр Виталий Кличко со своим братом находятся в Вашингтоне.

"Как я и говорил утром — поехал обсуждать детали переворота и решать вопрос с президентством, вместо Зеленского. Зеленский это знал и срочно помчался искать защиты у Си", — написал Кива.

По мнению Кивы, Владимир Зеленский уже готов согласиться на любые условия, лишь бы удержаться у власти.

Ранее Кива писал, что Порошенко, Кличко, Залужный, Бурба, Аваков — команда, которая в 2023 году придёт на смену Зеленскому.

"Клоун сыграл свою кровавую роль, уничтожил страну — клоун должен уйти", — написал ранее Кива.