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Политолог о разговоре Зеленского и Си Цзиньпина: Китай твёрдо озвучил свою позицию Киеву и Западу

2:16
Мир

Президент Российско-китайского аналитического центра, заместитель председателя Общества российско-китайской дружбы Сергей Санакоев в беседе с Pravda.Ru прокомментировал телефонный разговор председателя КНР Си Цзиньпина с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого правительство Китая пообещало назначить своего специального представителя по урегулированию конфликта на Украине.

Политолог о разговоре Зеленского и Си Цзиньпина: Китай твёрдо озвучил свою позицию Киеву и Западу

Эксперт считает этот телефонный разговор очередным этапом в миротворческой миссии Китая. Он напомнил, что сам мирный план Китая по Украине был представлен в конце февраля, он из 12 пунктов состоял. Конечно, после этого ожидалось, что тем более после визита в Россию, что будет звонок Зеленскому, который наконец состоялся.

Снакоев уверен, что позиция Китая была озвучена достаточно твердо, вразумительно, она опирается на международную справедливость. При этом он считает, что правильнее было бы начать с немедленного прекращения огня, после чего урегулировать конфликт посредством дипломатии.

"Если будет эта позиция услышана в Киеве, значит, результаты будут хорошие. Хотя я лично не питаю иллюзий. Уверен, что Зеленский настолько подчинён своим заокеанским патронам, что вряд ли сможет соскочить с их указаний, а, значит, нам все-таки предстоит более сложный путь. Но в этом пути уже весь мир увидит, где, как правильно и изящно высказывается председатель Си, на чьей стороне правда", — сказал Санакоев.

Политолог заверил, что в таком случае все увидят, на какой стороне истории находится Китай и многие другие страны, потому что фактически Россия имеет дело только лишь с меньшинством, которое называется Запад. И это гораздо важнее, так как мир реально увидит, кто есть кто, и это послужит, конечно, началом новой эпохи вообще в международных отношениях.

Ранее стало известно, что Китай отправит на Украину своего представителя для урегулирования конфликта, о чём уведомил МИД Китая телефонного разговора председателя КНР Си Цзиньпина с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Экстрасенс: Украина будет разделена
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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