Председатель КНР Си Цзиньпин пообещал продолжить оказывать гуманитарную помощь Украине

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Председатель Китая Си Цзиньпин во время беседы с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил, что Пекин поддержит жителей страны.

"Китай уже предоставил несколько партий гуманитарной помощи и продолжит делать это по мере возможностей", — подчеркнул глава КНР, передаёт Центральное ТВ страны.

Ранее сообщалось, что Пекин отправит на Украину спецпредставителя для урегулирования кризиса. По данным замруководителя департамента стран Центральной Азии и Восточной Европы МИД Китая Юй Цзюня, делегацию возглавит бывший посол Китая в Москве Ли Хуэй.

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