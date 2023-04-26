Бывший посол КНР в Москве возглавит китайскую делегацию по урегулированию на Украине

Замруководителя департамента стран Центральной Азии и Восточной Европы МИД Китая Юй Цзюнь рассказал, кто станет главой специальной делегации по урегулированию конфликта на Украине.

Во время пресс-конференции по итогам телефонных переговоров председателя КНР Си Цзиньпина и украинского лидера Владимира Зеленского журналист призвал замглавы департамента подтвердить информацию, согласно которой должность получит Ли Хуэй.

"Да", — подчеркнул Юй Цзюнь.

Известно, что Ли Хуэй работал китайским послом в Москве с 2009 по 2019 годы. Сейчас же политик является спецпредставителем Пекина по делам Евразии.

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