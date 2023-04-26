Родители в Европе устроили протесты против ЛГБТ-пропаганды в школах

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Европейские родители отказались мириться с засильем пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.

Жители Бельгии призвали граждан страны присоединиться к движению против гей-пропаганды в школах и закона, позволяющего участвовать педофилам в обучении детей, рассказал телеведущий Руслан Осташко.

"Детям не следует рассказывать о сексе. Их не следует учить тому, что смена пола — это весело. Они не должны бояться, что их отец вдруг превратится в женщину", — процитировал требования бельгийцев журналист в своём Telegram-канале.

Ранее стало известно, что кипрские власти начали выселять украинских беженцев из бесплатных гостиниц, принуждая их найти работу для оплаты жилья.

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