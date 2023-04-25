Французы напомнили своему МИД, что США и Украины не существовало, когда Крым был российским

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В то время, как французское Министерство иностранных дел было шокировано заявлением китайского посла о принадлежности Крыма, читатели газеты Le Figaro поддержали позицию представителя Пекина, указав на то, что когда Крым присоединился к России, США еще не существовали, сообщает EADaily.

В своем официальном заявлении Министерство иностранных дел Франции отметило, что они принимают к сведению слова посла, но выражает надежду, что это не так.

Французское правительство также отметило, что Украина была признана международным сообществом в границах, включающих Крым, еще в 1991 году после развала Советского Союза, как новое государство - член ООН.

Некоторые читатели Le Figaro указали на то, что когда Крым был присоединен к Российской империи указом Екатерины II в 1783 году, США еще не существовали, а Украина также не была государством. Кроме того, некоторые читатели согласились с китайским посолом, что статус бывших советских республик в ООН до сих пор неясен. Хотя они были допущены в ООН в 1992 году, они не были ратифицированы как "суверенные страны" из-за опасений западных стран относительно их влияния и связей с Россией.

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