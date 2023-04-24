Китаевед пояснил противоречивые заявления китайского МИД: тонкость политики и дипломатии

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Независимый китаевед Бронислав Виногродский в беседе с Pravda.Ru оценил заявление МИД Китая, в котором было сказано об уважении Пекином суверенитета всех стран бывшего СССР.

Это заявление прозвучало после слов посла Китая во Франции Лу Шае, который в эфире телеканала LCI затронул вопрос статуса Крыма, напомнив, что полуостров всегда был российским, а Украине его подарили лишь во времена СССР. Также дипломат поставил под сомнение суверенитет стран бывшего Советского Союза.

Виногродский считает, что в этих двух разных заявлениях представителей китайского МИД на самом деле нет никакого противоречия, подчеркнув, что Лу Шае сделал очень смелое заявление.

"Китай с нами однозначно. Он пробили, прощупали эту историю. При этом им обязательно вступать сейчас в войну? Это было бы глупо… Мне кажется, это как раз тонкость политики и дипломатии: там сказал это, здесь сказал то на брифинге. Правильные тонкие политические действия", — сказал Виногродский.

Политолог считает, что для того, чтобы доказать свою верность, китайцам вовсе не обязательно кричать на всех углах, что, мол, россияне самые лучшие. Но сказаны такие важные для России слова были послом, уполномоченным представителем государства это было сказано — это самое важное.

Ранее посол Китая во Франции Лу Шае в интервью телеканалу LCI напомнил, что Крым "раньше был российским, и только потом Хрущев подарил его Украине". Посол также добавил, что суверенитет стран бывшего СССР сомнителен ввиду отсутствия у них действующего статуса в международном праве.

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