Визит посла Молдавии Лилиана Дария в Министерство иностранных дел России отличился конструктивностью и результативностью: обе стороны обсудили дипломатическую рутину.
"Есть дипломатическая рутина. Иногда приходится обсуждать некоторые вопросы. Сегодня был такой день. Беседа состоялась в конструктивном плане"
В общей сложности, политик пробыл в дипведомстве около 20-ти минут.
Ранее поступила информация, что МИД России вызвало в ведомство послов США, Великобритании и Канады по причине серьезного нарушения установленных правил. Как сообщают в федеральной организации, представители трех стран безосновательно вмешивались во внутренние дела РФ.
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