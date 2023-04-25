Посол Молдавии: встреча в МИД России прошла конструктивно

0:45 Your browser does not support the audio element. Мир

Визит посла Молдавии Лилиана Дария в Министерство иностранных дел России отличился конструктивностью и результативностью: обе стороны обсудили дипломатическую рутину.

"Есть дипломатическая рутина. Иногда приходится обсуждать некоторые вопросы. Сегодня был такой день. Беседа состоялась в конструктивном плане"

В общей сложности, политик пробыл в дипведомстве около 20-ти минут.

Ранее поступила информация, что МИД России вызвало в ведомство послов США, Великобритании и Канады по причине серьезного нарушения установленных правил. Как сообщают в федеральной организации, представители трех стран безосновательно вмешивались во внутренние дела РФ.