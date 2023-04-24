Пушилин заявил о продвижении российских войск на северо-западе и западе Артёмовска

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Врио руководителя ДНР Денис Пушилин проинформировал о значительном продвижении армии РФ на западе и северо-западе Артёмовска (Бахмута). Он выступил с соответствующим заявлением в ходе марафона, которое проводит Российское общество "Знание", пишет информагентство ТАСС.

Ситуацию в Артёмовске Пушилин оценил как "по-прежнему напряжённую". Однако, невзирая на это, военнослужащим ВС РФ успешно удалось дойти до довольно сложного участка — квартала высоток, в котором организована оборона врага, отметил врио главы республики.