Врио руководителя ДНР Денис Пушилин проинформировал о значительном продвижении армии РФ на западе и северо-западе Артёмовска (Бахмута). Он выступил с соответствующим заявлением в ходе марафона, которое проводит Российское общество "Знание", пишет информагентство ТАСС.
Ситуацию в Артёмовске Пушилин оценил как "по-прежнему напряжённую". Однако, невзирая на это, военнослужащим ВС РФ успешно удалось дойти до довольно сложного участка — квартала высоток, в котором организована оборона врага, отметил врио главы республики.
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