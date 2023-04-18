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Зрители из США жёстко раскритиковали сказку "Морозко": волшебные грибы и карлики-убийцы

Мир

Фильм-сказка "Морозко" считается шедевром советского кинематографа. Картину полюбили не только на родине, но и в Европе. Например, в Чехии сказка стала символом Нового года: в преддверии праздника "Морозко" транслируется в эфире местного телевидения, сообщает Спорт24.

Зрители из США жёстко раскритиковали сказку "Морозко": волшебные грибы и карлики-убийцы

Однако жители США раскритиковали творчество режиссёра Александра Роу и отправили сказку в антирейтинг худших фильмов мирового кинематографа.

Американцы убеждены, что просмотр советской сказки приведёт к "потере вменяемости", поскольку там есть кадры с "волшебными грибами и гуляющими домами". Также жителей США испугали "карлики-убийцы" и старик (Дед Мороз. — Прим. ред.), который замораживает всё на своём пути.

"Представьте телепузиков под кислотой и с большим количеством снега. Это близко к Джеку Фросту ("Морозко". — Прим. ред). Поверьте мне, этот фильм причиняет людям боль. Держитесь подальше!" — пишут американцы.

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Отрывок из фильма "Морозко"
Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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