The Bulwark: американцы восхищаются одной чертой Путина

1:23 Your browser does not support the audio element. Мир

По мнению аналитика Джонатана Ласта, несмотря на более чем прохладные отношения России и США, всё большее количество американцев восхищаются лидером РФ Владимиром Путиным.

"Им нравится Россия Владимира Путина", — написал Ласт в статье для издания The Bulwark.

По словам журналиста, консервативно настроенные граждане США настолько тепло относятся к Путину, что в собственной стране их могли бы отнести к "предателям родины".

Больше всего американцам нравится в Путине его уважение к традиционным ценностям. Некоторые граждане США вообще считают российского президента их последним оплотом. Они считают, что только Путин способен противостоять тем "продвинутым" идеям, которые сейчас популярны на Западе.

"Многие видные консерваторы болели за Россию с самого начала конфликта. Другие давно рассматривают Путина как одну из великих надежд христианского национализма, который использует силу государства для подавления геев, трансгендерного движения, Джорджа Сороса и вообще всего, что связано с американским политическим либерализмом", — написал автор.

Обозреватели отметили, как рьяно отстаивает российский лидер интересы своей страны, на фоне лжи американских СМИ, описывающих события на Украине.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.