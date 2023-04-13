Политолог Яков Кедми: Пентагон оказался в тупике из-за неожиданного решения Путина

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Решение президента России Владимира Путина разместить тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии стало полной неожиданностью для США. Такое мнение высказал политолог Яков Кедми.

По мнению специалиста, теперь американская администрация просто не знает, что с этим делать. Также Кедми назвал анализ слабым местом американских военных чиновников.

"Самое слабое место американцев — это анализ и понимание информации. Сейчас они даже не знают, что делать с этим неожиданным шагом Путина", — считает эксперт.

По мнению Кедми, ещё больше ситуация осложнилась после утечки в Сеть секретных документов Пентагона.

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