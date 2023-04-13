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Секретные документы Пентагона слил 21-летний солдат Нацгвардии ВВС США - New York Times

0:54
Мир

Американская газета New York Times опубликовала расследование недавней утечки секретных документов США. По информации издания, архив Пентагона в сеть "слил" 21-летний солдат Нацгвардии американских ВВС по имени Джек Тейшейра.

Секретные документы Пентагона слил 21-летний солдат Нацгвардии ВВС США - New York Times

По версии New York Times, он являлся руководителей некой "секретной группы", аккаунты которой стали первоисточником распространившейся по Сети секретной информации американского военного ведомства.

"Гвардеец по имени Джек Тейшейра курировал частную онлайн-группу под названием Thug Shaker Central, где от 20 до 30 человек, в основном молодые люди и подростки, объединились из-за общей любви к оружию, расистским онлайн-мемам и видеоиграм", — говорится в материале.

По информации издания, задержание Тейшейра может произойти уже 13 апреля.

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Автор Сергей Давыдов
Сергей Давыдов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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