WP: руководство Пентагона взбешено и в панике после утечки секретных документов

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В Пентагоне ввели невиданные меры безопасности после недавней утечки секретных документов о планах Киева в украинском конфликте, сообщают американские СМИ.

По данным журналистов, руководство американского военного ведомства "ошеломило и взбесило" необычайное разнообразие деталей, раскрытых в опубликованных данных.

Сейчас в Минобороны США ограничена передача разведывательной информации.

"Меры пресечения необычайно строгие, они (командование МО США. — Прим. ред.) выявили высокий уровень паники среди руководства Пентагона", — рассказал источник изданию The Washington Post.

В материале особо подчёркивается, что попавшие в Сеть секретные документы также компрометируют британскую и канадскую разведки.

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