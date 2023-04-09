В Пентагоне ввели невиданные меры безопасности после недавней утечки секретных документов о планах Киева в украинском конфликте, сообщают американские СМИ.
По данным журналистов, руководство американского военного ведомства "ошеломило и взбесило" необычайное разнообразие деталей, раскрытых в опубликованных данных.
Сейчас в Минобороны США ограничена передача разведывательной информации.
"Меры пресечения необычайно строгие, они (командование МО США. — Прим. ред.) выявили высокий уровень паники среди руководства Пентагона", — рассказал источник изданию The Washington Post.
В материале особо подчёркивается, что попавшие в Сеть секретные документы также компрометируют британскую и канадскую разведки.
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