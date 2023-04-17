Читатели The Daily Mail разоблачили ложь Украины о нехватке ракет

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Командование украинских ВВС объявило, что уже к маю контроль над небом может быть утерян из-за нехватки истребителей и систем ПВО. Но читатели Daily Mail в это не поверили.

Пользователи портала британской газеты The Daily Mail полагают, что Украина вместе с западными СМИ ведёт лживую пропаганду и манипулирует фактами. При этом сам Киев решается на публикацию действительно правдивой информации по поводу состояния ВСУ только в те моменты, когда ему нужны новые поставки от западных союзников.

"Новости этой газеты просто уморительны, — удивляется пользователь с ником IronicallyMeh. — В один день побеждает Украина, а в другой — Россия, потом снова Украина, теперь она теряет контроль над своим небом? Возможно, это указывает на то, что DM на самом деле не имеет ни малейшего представления о том, что там происходит, и просто толкает в массы выдуманный мусор без всякого содержания?"

"Очередная уловка, чтобы вывести ещё больше денег с Запада. Сеймур Херш, писавший о трубопроводе Nordstream, только что выпустил ещё одну статью о том, как тратятся наши деньги", — пишет JustAnotherVoice.

"Уже больше года вещают о победе Украины, постоянно рассказывая об успехах Украины и некомпетентности России. И все ради чего: чтобы удержать Украину от переговоров и продлить войну? Кому это выгодно?" — спрашивает Dean Carbon.

Ранее глава Кабинета министров Украины Денис Шмыгаль разместил в социальных сетях снимок самолёта, на корпусе которого эмодзи в виде истребителя и сложенных для мольбы рук. На этом самолёте он прибыл в Канаду.

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