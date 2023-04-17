РИА Новости: за двести миллионов долларов Украина спасёт Европу

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Украина получит дополнительный пакет финансовой помощи в размере двухсот миллионов долларов, заявил Всемирный банк. В этом можно увидеть очередное подтверждение единства западного мира, однако на самом деле всё значительно проще в плане реализации классической для Запада схемы защиты только собственных интересов, считает обозреватель РИА Новости Сергей Савчук.

Данная сумма, даже с учётом предыдущих траншей, не сможет покрыть нанесённый энергосистеме Украины ущерб в размере одиннадцати миллиардов долларов, отметил публицист.

Он добавил, что национальный оператор "Укрэнерго" объявил о возобновлении экспорта электроэнергии в Молдавию и Польшу всего за сутки до выделения двухсотмиллионного транша. В Киеве не скрывают также намерений восстановить канал поставок в Словакию.

По мнению обозревателя, случайностей и совпадений здесь нет. И эти деньги предназначены не для спасения Украины, а для выжимания до самого дна её оставшегося потенциала.

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