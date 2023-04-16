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Глава Минобороны Украины Резников признался, что мечтает об отставке

1:08
Мир

По словам украинского министра обороны Алексея Резникова, самая большая его мечта — уйти в отставку после того, как закончится конфликт.

Глава Минобороны Украины Резников признался, что мечтает об отставке

Министр признался, что должность главы минобороны Украины далась ему очень тяжело.

"Это моя мечта! И тем более моей жены. Мы ждем дня окончания конфликта, потому что он позволит мне подписать заявление об увольнении и вернуться в частный сектор", — сказал Резников в беседе с испанской газетой La Razón.

Резников напомнил, что нынешний президент страны Владимир Зеленский в своё время лично попросил его возглавить украинское оборонное ведомство. Министр вспомнил, что согласился занять эту должность не сразу — когда Зеленский попросил его об этом в первый раз в 2021 году, Резников ответил отказом.

Ранее Резников сравнил потери ВСУ в ходе украинского конфликта и количество жертв турецкого землетрясения. По его словам, Киев потерял намного меньше бойцов, чем Турция — своих граждан в результате природной катастрофы.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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