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Глава Минобороны Украины Резников заверил, что потери ВСУ не превышают число погибших в землетрясении в Турции

0:48
Мир

Министр обороны Украины Алексей Резников ответил на вопрос журналистов касательно потерь украинской армии в ходе конфликта.

Глава Минобороны Украины Резников заверил, что потери ВСУ не превышают число погибших в землетрясении в Турции

По словам Резникова, Киев потерял своих бойцов не больше, чем погибло в Турции в результате землетрясения.

"Я не могу назвать вам цифру, но могу вас заверить, что общее число меньше, чем число погибших в результате землетрясения в Турции", — сказал Резников в беседе с испанской газетой La Razon.

Также Резников отметил, что Запад передал Киеву практически все виды вооружений, которые тот просил.

Министр обороны Украины добавил, что на данный момент Киев желает, чтобы ему прислали только одно — бойцов, потому что остальное, по его словам, "уже сделано".

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Украины скоро не станет. Политолог озвучил план раздела
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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