Американский политик Барака: Франция и Германия стали отворачиваться от США из-за России

1:10 Your browser does not support the audio element. Мир

Власти Франции постепенно дистанцируются от Вашингтона из-за его нерациональной политики в отношении Москвы. Об этом заявил американский правозащитник, бывший кандидат в вице-президенты Аджаму Барака.

По его мнению, в последнее время Париж на глазах у всего мира сокращает диалог с Соединёнными Штатами Америки.

"Публичное дистанцирование Франции от роли американского вассала — ещё одно следствие контрпродуктивности США, ведущих опосредованную войну с РФ", — подчеркнул Барака в Twitter*.

Он добавил, что аналогичные шаги совершает Германия. Как пояснил политик, Берлин стал отдаляться от Белого дома, когда узнал о возможной причастности Вашингтона к подрыву "Северных потоков".

Ранее журналисты Global Times обратили внимание на то, что высказывание французского лидера Эммануэля Макрона о нежелании ЕС участвовать в конфликте между США и Китаем вызвало бурю возмущения в Вашингтоне.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.