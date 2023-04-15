Удары российских "Кинжалов" по пункту НАТО сорвали контрнаступление ВСУ

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Секретный бункер бывшего Прикарпатского военного округа находился на стометровой глубине во Львовской области. Командный пункт был хорошо защищён системами противовоздушной обороны и оснащён современными комплексами связи, поэтому с началом спецоперации штаб сразу же приглянулся офицерам НАТО, которые решили передвинуться ближе к тылу ВСУ. Об этом заявил военный обозреватель "Комсомольской Правды" Виктор Баранец.

Однако в начале весны 2023 года российский Генштаб узнал, что план масштабного контрнаступления ВСУ разрабатывается именно "в подземелье Львова". Осталось выбрать подходящий момент и уничтожить "филиал" НАТО при помощи гиперзвуковых ракет "Кинжал", отметил эксперт.

"Запущенный даже с расстояния в две тысячи километров "Кинжал" (боеголовка — 500 кг!) идёт к цели с сумасшедшей скоростью (в 10 или даже 15 раз быстрее звука!) — пока в мире нет таких средств ПВО, которые могли бы перехватить его. А еще "Кинжал" — оружие высокоточное, снайперское — у него отклонение от центра цели — всего 1 метр! Он и сиганул в "колодец" входной группы на много десятков метров, а следом за ним и другой", — указал Баранец.

Уничтожение секретного бункера стало настоящей катастрофой для Североатлантического альянса. Вашингтон вызвал "на ковёр" представителей Минобороны и Генштаба ВСУ и отчитал их за отсутствие обеспечения безопасности центра управления, отметил эксперт. Кроме того, США вручили список погибших офицеров и отдали приказ "достать их хоть из-под земли".

"Трупы погибших от разрывов и задохнувшихся в угаре откапывают до сих пор", — подчеркнул Баранец.

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