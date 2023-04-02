Перенджиев допустил уничтожение генералов США на Украине во время удара ракетой "Кинжал"

1:02 Your browser does not support the audio element. Мир

В результате удара возмездия российскими ракетами "Кинжал" по военным объектам Украины могли погибнуть высокопоставленные чиновники США. Об этом сообщил военный политолог Александр Перенджиев.

"По неподтверждённой информации, с Украины поехали гробы с американскими генералами", — отметил он в беседе с изданием "Украина.ру".

Аналитик указал, что именно после массированного удара американцы начали "метаться" в регионе Чёрного моря, запуская туда свои беспилотники. Также после этого последовало заявление Лондона о поставках снарядов с обеднённым ураном Киеву, а Запад начал проводить учения, на которых отрабатывались удары по Санкт-Петербургу.

"Сразу же видно, что они получили по зубам. Страшно им. И именно потому, что мы защищаемся, они нас ещё больше ненавидят", — сказал Перенджиев.

Эксперт убеждён, что на все провокации Запада и киевского режима России следует наносить мощные удары.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.