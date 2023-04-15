Экс-помощник президента США призвал усмирить Киев во избежание третьей мировой войны

Вашингтон должен усмирить Киев и показать, что его поддержка не безгранична, заявил бывший помощник экс-президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу.

По мнению политика, иначе ситуация может привести к началу масштабной войны.

"США должны скорректировать свои финансовые и материальные обязательства перед Киевом, чтобы не раздувать украинские ожидания, — заявил Бэндоу американским СМИ. — Для Вашингтона нейтральная Украина без Крыма была бы удовлетворительным исходом".

Как подчеркнул экс-помощник Рейгана, Вашингтон должен показать, что действительно прислушивается к опасениям Москвы, снять санкции и прекратить давление на европейских союзников.

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