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Экс-помощник президента США призвал усмирить Киев во избежание третьей мировой войны

Мир

Вашингтон должен усмирить Киев и показать, что его поддержка не безгранична, заявил бывший помощник экс-президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу.

Экс-помощник президента США призвал усмирить Киев во избежание третьей мировой войны

По мнению политика, иначе ситуация может привести к началу масштабной войны.

"США должны скорректировать свои финансовые и материальные обязательства перед Киевом, чтобы не раздувать украинские ожидания, — заявил Бэндоу американским СМИ. — Для Вашингтона нейтральная Украина без Крыма была бы удовлетворительным исходом".

Как подчеркнул экс-помощник Рейгана, Вашингтон должен показать, что действительно прислушивается к опасениям Москвы, снять санкции и прекратить давление на европейских союзников.

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ВСЁ о причинах вражды РФ и США за 10 минут (Без лжи и пропаганды)
Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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